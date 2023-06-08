Названы сроки восстановления электроснабжения Шебекино Гладков: электроснабжение города Шебекино планируется восстановить в ближайшее время

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале заявил, что электроснабжение города Шебекино планируется восстановить в ближайшее время. Глава региона пояснил, что работы осложнены регулярными обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, в населенных пунктах Чураевской сельской территории свет может появиться в течение двух суток.

Надеюсь, в ближайшее время свет в Шебекине мы дадим. В том числе через волонтеров организуем дополнительный подвоз воды жителям, — написал Гладков.

Он добавил, что дал распоряжение главе Шебекинского городского округа Владимиру Жданову обеспечить жителей маленькими генераторами для зарядки телефонов.

До этого Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины за сутки более 500 раз обстреляли Белгородскую область. По его словам, 460 снарядов выпущено по Шебекинскому городскому округу, 26 взрывных устройств было сброшено с дронов. Также, по словам Гладкова, в поселке Маслова Пристань погибли две женщины, они находились в автомобиле, когда ВСУ обстреляли участок автодороги.