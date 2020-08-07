Названы самые «невысыпающиеся» районы Москвы

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При манёвренных работах на железнодорожной станции в Уфе столкнулись два вагона пассажирского поезда, в результате чего оба сошли с рельсов и накренились.

Инцидент произошёл в пятницу, 7 августа, в 04:50 мск, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте. По предварительной информации, вагоны развозили по разным станциям для проведения технических работ. Внутри поезда...