Названы самые «невысыпающиеся» районы Москвы

Сервис доставки продуктов «Самокат» составил рейтинг районов Москвы, жители которых чаще других нуждались в «кофеиновом допинге». Было проанализировано 150 тысяч заказов кофе и энергетиков за последние два месяца.
Специалисты сравнивали данные о продажах бодрящих напитков в каждом районе Москвы с районами с наибольшим количеством продаж в период с июня по июль. Оказалось, что чаще всего кофе и энергетики покупали жители Западного и Северо-Западного округов столицы.
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