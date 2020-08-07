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Названы самые «невысыпающиеся» районы Москвы

13:42, 07 августа 2020
Фото: unsplash.com

Сервис доставки продуктов «Самокат» составил рейтинг районов Москвы, жители которых чаще других нуждались в «кофеиновом допинге».  Было проанализировано 150 тысяч заказов кофе и энергетиков за последние два месяца.

Специалисты сравнивали данные о продажах бодрящих напитков в каждом районе Москвы с районами с наибольшим количеством продаж в период с июня по июль. Оказалось, что чаще всего кофе и энергетики покупали жители Западного и Северо-Западного округов столицы.

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