Названы самые частые заболевания среди призывников Новосибирской области

Самыми частыми заболеваниями негодных к армии призывников Новосибирской области стали психические расстройства, болезни костно-мышечной системы, а также кроветворных органов и глаз. Об этом сообщил начальник центра военно-врачебной экспертизы Евгений Шведов, передаёт Сиб.фм.

Будем работать, улучшать качество лечебно-оздоровительных мероприятий и контролировать обоснованность выносимых заключений, которые выносятся в лечебных учреждениях, — заявил Шведов.

Он также добавил, что несмотря на увеличение показателей годности к службе в армии на 1,5% в сравнении с предыдущим годом, Новосибирская область всё ещё отстаёт почти на 10% по среднему показателю в Российской Федерации.

Этот показатель составляет 63,2 процента. Если взять в сравнении, то показатель годности в Сибирском регионе составляет 68 процентов, а показатель в Российской Федерации — 73 процента, нам есть к чему стремиться, — резюмировал Шведов.

Ранее стало известно, что российских призывников будут более тщательно отбирать для службы в армии. Ограничения ввели для людей с риском внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а также для перенёсших туберкулёз пациентов.