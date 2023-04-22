Названы регионы России, которым грозят скорые бедствия из-за сильных ливней ВНИИ ГОЧС: в Крыму и еще десяти регионах ожидаются грозящие бедствием ливни и штормы

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Нарушение энергоснабжения и транспортного сообщения ожидается на территории 11 регионов России, включая Крым и Кубань, до конца текущей недели. Причиной станут сильные осадки и ветер, сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

На текущей неделе из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения до 40 миллиметров осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов, на территории Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Республики Алтай, — отметили в исследовательском институте.

Ученые предупредили, что подобные погодные условия следует ожидать также в Крыму, Краснодарском крае и Адыгее, в Коми, Архангельской и Мурманской областях, а также в Ненецком автономном округе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что понедельник, 24 апреля, станет самым теплым днем месяца в Москве. По его словам, в этот день столбики термометров поднимутся до 22 градусов. Такая погода примерно на пять градусов выше климатической нормы. Он пояснил, что данный температурный режим соответствует последней неделе мая.