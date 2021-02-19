Названы регионы — лидеры по вакцинации: Дагестан — в хвосте

https://static.news.ru/photo/b1faaf96-36b2-11eb-bfeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Уже 3,23 миллиона россиян получили первую дозу вакцины от COVID-19. Регионами-лидерами стали Москва и Дальний Восток. Аутсайдеры — регионы Северного Кавказа.

Как сообщает РБК со ссылкой на данные региональных минздравов, во всех 85 субъектах РФ вакцинировано около 2,2% населения страны.

Самыми активными регионами, где идёт вакцинация, стали Сахалин и Колыма. К 18 февраля там было привито первой дозой 5,1% жителей, то есть около 25 тысяч. С показателем 4,73% в тройку лидеров вошла и столица, но тут это значит, что прививку получили 600 тысяч человек.

Следующая — Магаданская область с 4,2% вакцинированных. В Подмосковье первую дозу получили 219,7 тысячи человек, или 2,86%. В Санкт-Петербурге 187,6 тысячи — 3,48%.

В целом наиболее заинтересованными в вакцинации оказались всё-таки регионы Дальнего Востока. В топ-15 вошли Чукотский автономный округ, Камчатский край и Амурская область.

В конце списка регионы Северного Кавказа. В Чечне 1% вакцинированных, в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — около 1,15%, в Ингушетии — 1,26%. Дагестан занимает самую последнюю строчку, там одну дозу вакцины получили всего 5222 человека, или 0,17% жителей.

Как ранее писал NEWS.ru, cистема здравоохранения Москвы выдержала экстремальную нагрузку во время первой и второй волны коронавируса, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил, что пандемия идёт на спад.