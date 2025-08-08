Названо число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике Baza: 10 человек получили травмы при ЧП на канатной дороге в Нальчике

Минимум 10 человек пострадали при обрыве канатной дороги в Нальчике, сообщает Telegram-канал Baza. На месте происшествия работают экстренные службы и полиция.

Отмечалось, что часть людей повисла в воздухе. Спасатели прибыли к туристической достопримечательности.

Ранее о ЧП в курортной зоне Нальчика сообщила пресс-служба МЧС по Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, в результате происшествия есть пострадавшие.

Канатная дорога в Нальчике проходит из Атажукинского парка на гору Малая Кизиловка через озеро Трек. Она представляет собой одноместные кабинки. Общая протяженность маршрута — 675 метров.

До этого в Кабардино-Балкарии были эвакуированы альпинисты, которые попали под камнепад. Пострадавшие получили травмы на высоте более трех тысяч метров. 63-летнего жителя Санкт-Петербурга и 40-летнюю женщину из Саратовской области доставили в больницу.

В апреле в результате обрушения фуникулера на горе Фаито под итальянским Неаполем погибли четыре человека. Еще один оказался серьезно ранен. Находившиеся в точке отправления канатной дороги туристы были эвакуированы. Трос оборвался на высоте 1100 метров над заливом.