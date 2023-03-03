Названа причина взрыва под Коломной ТАСС: взрыв под Коломной был в воздухе, это мог быть беспилотник

Фото: Сергей Булкин / News.ru

Правоохранительные органы сообщили ТАСС, что взрыв в подмосковной Коломне произошел в воздухе. Собеседники агентства добавили, что речь может идти о беспилотнике, чьи обломки еще не обнаружены. В Министерстве энергетики Подмосковья в свою отметили, что газовое и электроснабжение в городском округе Коломна работают в штатном режиме, а нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано.

Взрыв в подмосковной Коломне произошел в воздухе, речь может идти о беспилотнике, чьи обломки еще не обнаружены, — рассказали агентству правоохранители.

В экстренных службах сообщили, что специалисты проверили потенциальные объекты в Коломне и не нашли признаков взрыва.

О том, что в одном из сел в пригороде Коломны произошел взрыв, ранее сообщил Telegram-канал Baza. Взрыв был слышен во многих районах города. По предварительным данным, взрыв прозвучал около 21:30. В МЧС добавили, что на место выехали спасательные службы.

В Тульской области накануне прогремел взрыв около восьми часов утра в районе поселка Березовский. Громкий звук слышали жители домов по улице Молодежной. По их словам, в этот момент у них задрожали стены.

Ранее глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов сообщил, что в результате взрыва в поселке Березовский под Тулой никто не пострадал. На месте происшествия работают представители силовых структур, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе.