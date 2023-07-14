Названа дата ликвидации консульского агентства Польши в Смоленске МИД Польши: консульское агентство в Смоленске ликвидируют 31 августа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Консульское агентство Польши в Смоленске будет закрыто 31 августа, говорится на сайте польского МИД. Функции смоленского отделения будет решать консульское агентство в Москве.

Учреждение будет ликвидировано 31 августа 2023 года, а его функции будет исполнять непосредственно посольство Польши в Москве, — говорится в сообщении.

МИД Польши назвал решение России о закрытии смоленского дипучреждения «еще одним недружественным и непонятным актом». В ведомстве добавили, что Варшава оставляет за собой право ответить Москве на это решение.

До этого в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что польские власти собственноручно подтолкнули Москву к решению о закрытии польского консульского агентства в Смоленске. В ведомстве напомнили, что учреждение открыли в качестве «жеста доброй воли», которые исключены в нынешних условиях. Сегодня, как подчеркнули в ведомстве, польские власти проводят в отношении России враждебную политику, поощряя «преступный неонацистский киевский режим» и снабжая его оружием.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что сейчас отношения между Москвой и Варшавой находятся «на нулевой и даже на отрицательной отметке». В связи с этим спикер Кремля напомнил, что Польша на протяжении истории довольно часто проявляла враждебность по отношению к российскому государству, вела войны или выступала на стороне тех, кто эти войны вел.