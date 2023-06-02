Песков: Польша практически всегда была или врагом России, или в ее составе

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Отношения Москвы и Варшавы сейчас находятся на нулевой и даже на отрицательной отметке, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Польша практически всегда была или врагом России, или в составе России, передает ТАСС.

Отношения РФ с Польшей сейчас находятся на нулевой и даже на отрицательной отметке. Давайте не забывать, что все-таки достаточно продолжительное время в истории Польша была частью нашего государства. Поэтому у нас очень много всего общего. Практически все остальное время Польша была нашим врагом, вредила нашему государству, вела с нами войны, поддерживала тех, кто с нами ведет войны и так далее, — заявил Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал «перeименование» в Польше российского Калининграда в Крулевец и, в cвою очередь, решение калининградских властей уcтановить памятник участнику подавления польского восстания 1863–1864 годов Михаилу Мyравьеву-Виленскому.

Ранее сообщалось, что польская Комиссия по стандартизации географических названий рекомендовала переименовать Калининград в Крулевец, а Калининградскую область — в Крулевецкую. Авторы инициативы объяснили это текущей геополитической ситуацией. Власти Польши ее одобрили.

Тогда Песков заявил, что переименование Калининграда в Польше — это уже не русофобия, а граничащий с безумием процесс.