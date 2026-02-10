Назван способ, как спасти Брянскую область от обстрелов ВСУ

Буферная зона глубиной 80 км обеспечит надежную защиту Брянской области от обстрелов реактивными системами залпового огня HIMARS, состоящими на вооружении у Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, атаки на регионы РФ часто начинаются с разведки беспилотниками, против которых успешно действуют российские боевые группы с малой зенитной артиллерией.

Как защитить Брянскую область от обстрелов ВСУ? Надо выбивать HIMARS. Мы их уничтожаем, но они появляются вновь. Польша поставляет их Украине, перекупая в США. Нам без создания зоны безопасности по всей границе РФ не обойтись. Глубина нужна такая, чтобы хотя бы HIMARS не долетал. Системы бьют на 80 км и более. ВСУ сначала запускают БПЛА, но у нас есть боевые группы, которые оснащены малой зенитной артиллерией или пулеметами, которые успешно сбивают эти дроны. 50 стран поставляют беспилотники ВСУ. Потом идут HIMARS, в редком случае ракеты «Нептуны». Чем дальше мы отбросим врага от наших границ, тем лучше, — высказался Дандыкин.

Ранее источник в российских силовых структурах заявил, что установлен офицер Вооруженных сил Украины, ответственный за обстрелы гражданских объектов в Брянской области. По его словам, приказы о ракетных ударах отдает командир находящейся в Сумской области 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковник Сергей Савченко.