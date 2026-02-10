Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 14:31

Назван способ, как спасти Брянскую область от обстрелов ВСУ

Военэксперт Дандыкин: нужно создать буферную зону в 80 км для защиты Брянска

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Буферная зона глубиной 80 км обеспечит надежную защиту Брянской области от обстрелов реактивными системами залпового огня HIMARS, состоящими на вооружении у Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, атаки на регионы РФ часто начинаются с разведки беспилотниками, против которых успешно действуют российские боевые группы с малой зенитной артиллерией.

Как защитить Брянскую область от обстрелов ВСУ? Надо выбивать HIMARS. Мы их уничтожаем, но они появляются вновь. Польша поставляет их Украине, перекупая в США. Нам без создания зоны безопасности по всей границе РФ не обойтись. Глубина нужна такая, чтобы хотя бы HIMARS не долетал. Системы бьют на 80 км и более. ВСУ сначала запускают БПЛА, но у нас есть боевые группы, которые оснащены малой зенитной артиллерией или пулеметами, которые успешно сбивают эти дроны. 50 стран поставляют беспилотники ВСУ. Потом идут HIMARS, в редком случае ракеты «Нептуны». Чем дальше мы отбросим врага от наших границ, тем лучше, — высказался Дандыкин.

Ранее источник в российских силовых структурах заявил, что установлен офицер Вооруженных сил Украины, ответственный за обстрелы гражданских объектов в Брянской области. По его словам, приказы о ракетных ударах отдает командир находящейся в Сумской области 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковник Сергей Савченко.

Россия
Украина
Брянская область
HIMARS
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие меры может принять РФ при введении ЕС новых санкций
Регистрация в мессенджере MAX стала доступна для жителей еще одной страны
Назван критический изъян системы Starlink
Россиянам предложили новый способ проверить долги у приставов
Мужчина зарезал возлюбленную и еще двух человек в результате пьяной ссоры
Россиян попросили не беспокоиться насчет двукратного роста цен на огурцы
Врач рассказала, как малоподвижный образ жизни разрушает здоровье
Политолог оценил возможность женского бунта на Украине
В Госдуме посоветовали Дурову взять пример с TikTok
Адвокат рассказала, кто внес вклад в принятие моратория на смертную казнь
Депутат обратился к экс-невесте Лепса после видео с ее роскошного праздника
А вот и конец Telegram? Источник: грядет реальная блокировка мессенджера
Появились подробности по делу соучастницы покушения на генерала Алексеева
В Госдуме назвали условия для начала диалога между Европой и Россией
Российские военные разнесли базу дальних дронов ВСУ
Пользователи «ВКонтакте» смогут покупать товары из видео
Политолог назвал неожиданную угрозу режиму Зеленского
Белоусов поздравил военных с освобождением Зализничного
«Под овечьей шкурой давно не волки»: Захарова о заявлении Макрона
Мессенджеру Telegram грозят штрафы до 64 млн рублей по восьми протоколам
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.