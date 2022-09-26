Первый аэропорт России ограничил вылет мужчин за границу Тюменский аэропорт Рощино первым в России ввел ограничения по выезду мужчин за границу из-за мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тюменский аэропорт Рощино первым в России ограничил мужчинам вылет за границу. Теперь, чтобы улететь из страны, россияне из списков на частичную мобилизацию должны показать разрешение из военкомата. Без соответствующих документов их снимают с рейсов.

Из военкомата поступают списки мужчин, которые при пересечении границы РФ должны предъявить справку из военкомата (что им выезд разрешен), если на границе остановят такого пассажира, а справки не будет, то такой пассажир будет снят с рейса, — ответил бот на сайте терминала.

Военный комиссариат предоставляет в пограничное управление списки граждан, которым ограничен выезд. Представители аэропорта Рощино попросили обращаться в военкоматы по месту прописки по вопросам и правилам, касающихся выезда за границу граждан, подлежащих частичной мобилизации.

The Bell со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщило, что на пограничные переходы в аэропорты, в том числе в Москве, поступили списки подлежащих мобилизации. Уточнялось, что по ним уже начали проверять выезжающих мужчин призывного возраста — некоторым отказывают во въезде.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выезд за пределы России россиянам, которые находятся в призывном возрасте. По его словам, покидать пределы РФ можно разрешить по медицинским показаниям, а также тем, кто не годен к прохождению военной службы.

В ответ на это сенатор Андрей Клишас заявил, что вместо нагнетания ситуации нужно уделить внимание нарушениям, допущенным в ходе частичной мобилизации в России.