Назван фактор, ограничивающий объём строительства в Новосибирской области
Аналитик Николаев: объём строительства жилья в Новосибирской области ограничен спросом
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
14:33, 20 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Объём строительства жилья в Новосибирской области ограничен спросом, иначе бы региональный строительный комплекс довёл объём ввода до 3 млн квадратных метров, объяснил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев изданию «Сиб.фм». В 2021 году, учитывая первую половину декабря, в регионе ввели в эксплуатацию более 2 млн квадратных метров жилья.
Дальнейшая динамика развития строительной отрасли будет определяться объёмом продаж новостроек, доходами населения и ипотечными ставками, — сказал Николаев.
Аналогичный объём жилья в регионе вводили лишь трижды: в 2014, 2015 и 2016 годах. Рекордным стал 2015 год, в который застройщики сдали 2,587 млн квадратных метров.
Ранее правозащитница Светлана Кондратьева рассказала, что взыскать неустойку с застройщика можно через претензию — вручив её или отправив письмо на юридический адрес с описью вложения. Рассчитать размер выплаты за нарушение застройщиком сроков можно по формуле: 1/300 умножить на ставку рефинансирования ЦБ РФ, на цену договора и на количество дней просрочки.
Эксперт добавила, что застройщики зачастую предлагают подписать дополнительное соглашение к договору долевого участия и от него стоит отказаться.