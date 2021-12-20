Назван фактор, ограничивающий объём строительства в Новосибирской области

Объём строительства жилья в Новосибирской области ограничен спросом, иначе бы региональный строительный комплекс довёл объём ввода до 3 млн квадратных метров, объяснил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев изданию «Сиб.фм». В 2021 году, учитывая первую половину декабря, в регионе ввели в эксплуатацию более 2 млн квадратных метров жилья.

Дальнейшая динамика развития строительной отрасли будет определяться объёмом продаж новостроек, доходами населения и ипотечными ставками, — сказал Николаев.

Аналогичный объём жилья в регионе вводили лишь трижды: в 2014, 2015 и 2016 годах. Рекордным стал 2015 год, в который застройщики сдали 2,587 млн квадратных метров.

Ранее правозащитница Светлана Кондратьева рассказала, что взыскать неустойку с застройщика можно через претензию — вручив её или отправив письмо на юридический адрес с описью вложения. Рассчитать размер выплаты за нарушение застройщиком сроков можно по формуле: 1/300 умножить на ставку рефинансирования ЦБ РФ, на цену договора и на количество дней просрочки.

Эксперт добавила, что застройщики зачастую предлагают подписать дополнительное соглашение к договору долевого участия и от него стоит отказаться.