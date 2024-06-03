Направляющиеся в Казань самолеты отправили на запасные аэродромы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправили на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе местного аэропорта. Рейсы примут в Ульяновске, Самаре, Чебоксарах, Уфе и московском Внуково. Причины такого решения не уточняются.

Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково), — сказано в сообщении.

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты. Отмечается, что ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что работа аэропорта Казани ограничена 3 июня. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять авиарейсы с 11:29 по московскому времени. Это связано с обеспечением безопасности посетителей аэропорта. Других подробностей об ограничениях в аэропорту нет.

Минобороны России до этого информировало, что военные Вооруженных сил РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном. В ведомстве отметили, что целью проникшего утром 31 мая на территорию региона дрона ВСУ было совершение террористической атаки в отношении объектов на российской территории.