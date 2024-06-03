Аэропорт Казани ограничил полеты Росавиация: работа аэропорта Казани ограничена в целях безопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работа аэропорта Казани ограничена, говорится в сообщении Росавиации. Отмечается, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 11:29 по московскому времени. Это связано с обеспечением безопасности посетителей аэропорта.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов днем 3 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения, — сказано в публикации.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что гавань закрыта на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения.

Ранее Минобороны России информировало, что военные ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном. В ведомстве отметили, что целью проникшего утром 31 мая на территорию региона дрона ВСУ было совершение террористической атаки в отношении объектов на российской территории.

По данным Telegram-канала Baza, из-за пролетающих над Татарстаном беспилотников в некоторых районах Казани были включили сирены воздушной опасности. Кроме того, на работу аэропортов Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения, которые спустя время сняли.