Baza сообщила о пролетающих над Татарстаном беспилотниках Baza: жители Татарстана обеспокоены пролетающими над регионом БПЛА

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Telegram-канал Baza сообщает о пролетающих над Татарстаном неизвестных беспилотниках. По данным канала, в некоторых районах Казани звучит сирена о воздушной опасности. Очевидцы опубликовали кадры с этими летательными аппаратами, которые пролетали над селами со свойственным им «жужжанием».

Telegram-канал SHOT сообщает о двух БПЛА над Татарстаном, один из дронов, как утверждают авторы канала, был сбит. Telegram-канал Mash пишет, что на территориях химпредприятий Нижнекамска, расположенного восточнее Казани, в данный момент проходит эвакуация персонала, в городе слышна воздушная тревога. В пресс-службе главы Татарстана заявили, что в отдельных районах Казани на предприятиях также объявлена необходимость эвакуации.

На работу аэропортов Казани и Нижнекамска введены временные ограничения, передает РБК. Аэропорт Казани не принимает и не отправляет воздушные суда с 05:57 мск, а воздушная гавань Нижнекамска — с 06:24 мск.

Минобороны РФ утром 31 мая сообщило, что системы ПВО за минувшую ночь нейтрализовали 29 беспилотников и пять противокорабельных ракет «Нептун» над Краснодарским краем. Над Воронежской, Белгородской и Тамбовской областями было уничтожено по одному дрону.