Прибывающие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром в Самаре

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Следующие в Казань самолеты перенаправлены в Самару на запасной аэродром, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Утром 31 мая на работу аэропортов Казани и Нижнекамска в Татарстане наложили временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 31 мая (пятница) на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) — введены временные ограничения. <...> На запасной аэродром Курумоч (Самара) ушли два воздушных судна, — говорится в сообщении.

Позже в Росавиации сообщили, что временные ограничения на работу воздушной гавани Казани сняты. В это же время, в 08:30 мск, возобновилась работа аэропорта Нижнекамска.

Ранее сообщалось о пролетающих над Татарстаном беспилотниках. В некоторых районах Казани звучит оповещение о воздушной опасности. Очевидцы опубликовали кадры с этими летательными аппаратами, которые пролетали над селами со свойственным им жужжанием.

Появилась информация о двух БПЛА над Татарстаном, один из дронов был сбит. На территории химпредприятия Нижнекамска, расположенного восточнее Казани, провели эвакуацию персонала, в городе слышна воздушная тревога.