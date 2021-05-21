Напавший на учительницу школьник называл казанского стрелка придурком

https://static.news.ru/photo/fae0a7f0-ba5c-11eb-a149-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Десятиклассник Роман Долбеев, напавший на свою учительницу с ножом, оценивал нападение Ильназа Галявиева на школу в Казани резко отрицательно. Об этом пишет «МК».

Школьник с 17 мая жил один. При этом он затаил злобу на педагога ещё с прошлого года. По словам родных, они обсуждали с подростком массовый расстрел в Казани.

В день трагедии вечером после работы родители показали ему ролики из Татарстана. Провели беседу. Посмотрев, школьник сказал, что Галявиев, расстрелявший детей и учителей, — «придурок», пишет издание.

Отмечается, что родители купили сыну отдельную квартиру в Березниках и пообещали, что, если тот поступит, обменяют её на жильё в Перми. Каких-либо заболеваний, со слов близких, у десятиклассника никогда не было.

Какого-то особенного интереса к оружию родители у него также не замечали. Если Роман и интересовался ножами, то не более, чем любой другой мальчишка.

21 мая 17-летний Долбеев напал на педагога с ножом и ранил в шею. Учительницу госпитализировали. По информации регионального Минздрава, самочувствие Людмилы Ишменёвой резко ухудшилось . Она находится в реанимации.