Напавший на полицейских во Владивостоке явился с повинной

Мужчина, подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в ходе несогласованной акции во Владивостоке, пришёл с повинной.
Об этом ТАСС
Пришедший с повинной мужчина в ходе акции протеста нанёс несколько ударов руками замкомандира полка ППСП УМВД. Он уже принёс пострадавшему публичные извинения в письменном виде,
Несанкционированные акции протеста в ряде городов России прошли 23 января. Во Владивостоке, согласно официальным данным, в митинге участвовали около 300 человек. При этом в Приморье действует запрет на массовые мероприятия, связанный с коронавирусной инфекцией.
Как писал NEWS.ru, в ходе протестной акции во Владивостоке были задержаны 12 подростков. По словам детского омбудсмена Ольги Романовой, из них был выставлен «живой щит», за которым стояли люди постарше и кидали в полицию дорожные конусы. Когда силовики пытались поймать зачинщиков, они тут же разбегались, бросив детей.