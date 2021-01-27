Напавший на полицейских во Владивостоке явился с повинной

https://static.news.ru/photo/6ff965e8-6069-11eb-8bdf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина, подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в ходе несогласованной акции во Владивостоке, пришёл с повинной.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе СКР по Приморскому краю. Всего ведомство возбудило два уголовных дела о нападении на силовиков и полицейских во время протестов. Подозреваемого по одному из них задержали, а второй был в розыске.

Пришедший с повинной мужчина в ходе акции протеста нанёс несколько ударов руками замкомандира полка ППСП УМВД. Он уже принёс пострадавшему публичные извинения в письменном виде, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на его адвоката.

Несанкционированные акции протеста в ряде городов России прошли 23 января. Во Владивостоке, согласно официальным данным, в митинге участвовали около 300 человек. При этом в Приморье действует запрет на массовые мероприятия, связанный с коронавирусной инфекцией.

Как писал NEWS.ru, в ходе протестной акции во Владивостоке были задержаны 12 подростков. По словам детского омбудсмена Ольги Романовой, из них был выставлен «живой щит», за которым стояли люди постарше и кидали в полицию дорожные конусы. Когда силовики пытались поймать зачинщиков, они тут же разбегались, бросив детей.