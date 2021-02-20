На жителя Тамбова завели дело за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/92c9cc4a-7368-11eb-ba99-96000091f725_660.jpg Фото: sledcom.ru

Следователи возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении 29-летнего жителя Тамбова, который разместил на сайте «Бессмертного полка» фото Гитлера. По ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Мужчина 4 мая 2020 года разместил в открытом доступе на сайте «ВКонтакте» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России», — говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

Уточняется, что сделал это он с целью «одобрения преступлений, определённых Международным военным трибуналом в Нюрнберге».

По месту его жительства уже провели обыск, у мужчины изъяли компьютерную технику и средства связи. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как писал NEWS.ru, суд приговорил кемеровчанина Дмитрия Бородаенко к штрафу в размере 120 тысяч рублей за публикацию фото Адольфа Гитлера во время трансляции онлайн-акции «Бессмертный полк». Оперативники выяснили, что 6 мая 2020 года гражданин загрузил на сайт «Банк памяти» фото Гитлера во время онлайн-акции «Бессмертный полк» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, отдавшими свои жизни в борьбе с фашизмом. Молодой человек отказался признавать свою вину, но позже извинился перед фронтовиками.

Ранее Верховный суд Татарстана огласил приговор жителю Казани Мухаммеду Эль-Айюби, который отправил фотографию Адольфа Гитлера для её трансляции в акции «Бессмертный полк», а также хранившего коноплю. Ему назначили один год лишения свободы условно и штраф в размере 150 тысяч рублей.