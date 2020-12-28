Жителя Кемерово оштрафовали за фото Гитлера на акции «Бессмертный полк»

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Суд приговорил кемеровчанина Дмитрия Бородаенко к штрафу в размере 120 тысяч рублей за публикацию фото лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера во время трансляции онлайн-акции «Бессмертный полк», передаёт Следственный комитет РФ.

Приговором суда ему (Дмитрию Бородаенко. — NEWS.ru) назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Фигуранта признали виновным в покушении на реабилитацию нацизма (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Оперативники выяснили, что 6 мая 2020 года гражданин загрузил на сайт «Банк памяти» фото главного нацистского преступника Адольфа Гитлера во время онлайн-акции «Бессмертный полк» в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, отдавшими свои жизни в борьбе с фашизмом. Молодой человек отказался признавать свою вину.

На портале «Бессмертного полка» появлялись фото Адольфа Гитлера, Генриха Гиммлера и других лидеров Третьего рейха. В СКР установили, что в большинстве случаев к размещению подобного контента причастны иностранные граждане. Однако наряду с ними в число подозреваемых входят более 10 россиян. Многих из них уже осудили. Например, Верховный суд Татарстана огласил приговор жителю Казани Мухаммеду Эль-Айюби, который отправил фотографию Адольфа Гитлера для её трансляции в акции «Бессмертный полк», а также хранившего коноплю. Ему назначили один год лишения свободы условно и штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд прекратил уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Рязани Валерия Панюшкина и оштрафовал его за размещение в социальной сети видеороликов, в которых отрицались преступления нацистов.