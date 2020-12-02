Жителю Казани дали условный срок за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Верховный суд Татарстана огласил приговор жителю Казани Мухаммеду Эль-Айюби, который отправил фотографию Адольфа Гитлера для её трансляции в акции «Бессмертный полк», а также хранившего коноплю.
Суд назначил подсудимому наказание в виде одного года лишения свободы условно и штрафа 150 тысяч рублей, — сообщил представитель суда.
Гособвинение запрашивало для Эль-Айюби 1 год 11 месяцев в исправительной колонии общего режима и штраф 290 тысяч рублей,
4 мая подсудимый отправил на сайт «Банк Памяти» фото Гитлера для её трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн». При этом во время расследования выяснилось, что он на протяжении нескольких месяцев выращивал коноплю. Ему предъявили обвинение по статьям «реабилитация нацизма» и «незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства».
Ранее NEWS.ru писал, что жители Перми и Казани Даниил Шестаков и Мухаммед Эль-Айюби, опубликовавшие на сайте акции «Бессмертный полк» фото Адольфа Гитлера и изменника Родины генерала Власова, раскаялись в содеянном.