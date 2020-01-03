Тело 16-летней девушки без верхней одежды обнаружили в посёлке Белоярском Свердловской области, вблизи пятого километра железной дороги Баженово — Асбест. Следователи начали проверку.
По результатам вскрытия, причина смерти — общее переохлаждение. Телесных повреждений эксперт не обнаружил, признаков какого-либо насилия не имеется, — сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Александр Шульга.
Сейчас следователи проводят опросы, сыщики также затребовали характеристику семьи, в которой воспитывалась погибшая.
Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» обнаружил в Нерехтском районе Костромской области тело 80-летнего Валерия Крупина, который отправился на лыжную прогулку 29 декабря и пропал, писал NEWS.ru.
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