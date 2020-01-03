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В настоящее время с экономической точки зрения строительство моста через реку Уссури в пункте пропуска «Покровка — Жаохэ» не является целесообразным. Дело в том, что на данный момент возможности пункта используются всего лишь на 30%. ОБ этом журналистам сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Речь идёт о международном пункте пропуска через границу РФ и Китая. Он расположен на территории Бикинского района Хабаровского края. О необходимости модернизировать пункт с российской стороны ранее заявляли местные предприниматели,...