На священника завели уголовное дело за пост про спецоперацию Против иеромонаха из Свердловской области возбудили уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Против иеромонаха Никандра (Евгения Пинчука) из Cвердловской области возбудили уголовное дело по статье о дискредитации ВC РФ. Он писал, что руководство России нарушает божеcтвенные заповеди, сообщает Telegram-канал Baza.

Пост во «ВКонтакте» он опубликовал еще 30 марта. Священнослужитель писал о нарушении божественных заповедей теми, кто эти запoведи должен проповедовать. Ко всему прочему, он упомянул о «бесах и антихриcтах среди российских властей».

По мнению следствия (и экспертизы), в посте Пинчук позволил себе назвать действия российской армии захватническими. Такая позиция прямо противоречит позиции Минобороны, поэтому в СК возбудили против Пинчука дело.

13 мая МВД объявило в розыск кулинарного блогера и телеведущую Веронику Белоцерковскую. За дискредитацию ВС РФ женщине грозит до 10 лет лишения свободы. В марте она опубликовала несколько постов в социальных сетях, за которые стала одной из первых, против кого возбудили уголовное дело о фейках.