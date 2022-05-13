МВД объявило в розыск кулинарного блогера за фейки о российских военных Кулинарного блогера и телеведущую Белоцерковскую объявили в розыск за фейки о ВС РФ

Вероника Белоцерковская / Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МВД разыскивает кулинарного блогера и телеведущую Веронику Белоцерковскую, её карточка появилась в базе данных ведомства. Ранее предприниматель стала фигурантом уголовного дела о фейках в отношении российских военных. За дискредитацию ВС РФ девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что Белоцерковская разыскивается по статье уголовного кодекса. Предприниматель также является автором популярных кулинарных книг, издателем журнала «Собака.ru» и лауреатом премии «Медиаменеджер России» 2004 года в номинации «Журналы». Ей также принадлежит кулинарная школа на юге Франции.

В марте блогер опубликовала несколько постов в социальных сетях, за которые стала одной из первых, против кого возбудили уголовное дело о фейках. Этот закон был подписан 4 марта президентом России Владимиром Путиным. Согласно его положениям, лицам, распространяющим информацию, дискредитирующую российскую армию, может грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей или заключения сроком до трёх лет. Должностные лица получат штраф в сумме от 3 до 5 млн рублей либо от 5 до 10 лет колонии.

В начале мая глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что с начала военной спецоперации на Украине ведомство возбудило 35 уголовных дел о фейках. Он также обвинил ряд СМИ в намеренной дискредитации действий российской армии и подчеркнул, что всем фактам будет дана правовая оценка.