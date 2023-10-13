На родителей-сыроедов завели дело из-за гибели ребенка В Красноярске на родителей-сыроедов завели уголовное дело из-за гибели ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске на многодетных родителей-сыроедов завели уголовное дело из-за гибели двухлетнего ребенка. Им грозит до четырех лет лишения свободы, пишет KP.RU. Помимо погибшей дочери в семье воспитывались еще две девочки четырех и семи лет. Следственный комитет планирует ограничить подозреваемых в родительских правах, детей сейчас водят по поликлиникам.

Как уточняет издание, семья не считалась маргинальной или неблагополучной. В 2019 году супруги стали увлекаться осознанным питанием и производством растительного масла из семян и косточек. Они ели исключительно растительную пищу и приучали детей вести такой же образ жизни. Двухлетняя дочь никогда не пробовала мясо, рыбу, яйца или молоко.

Кроме того, супруги также отказались посещать врачей, а детей пытались лечить при помощи нетрадиционной медицины. По данным СК, из-за такого питания и непосещения медиков у двухлетней дочери развилась анемия. В апреле 2023 года девочка заразилась коронавирусной инфекцией, но родители не стали обращаться в больницу, а занялись самолечением. Через два дня дочь умерла дома.

Ранее супруге блогера-сыроеда Максима Лютого, чей сын умер от истощения в марте 2023 года, вынесли приговор. Ей назначили два года исправительных работ. Известно, что супруги придерживались сыроедения и лечебного голодания, к подобному образу жизни они приучали и своего новорожденного ребенка.