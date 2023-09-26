Матери умершего от голода младенца вынесли приговор Мать умершего от голода ребенка приговорили к двум годам исправительных работ

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Супругу блогера-сыроеда Максима Лютого, чей сын умер в марте текущего года от истощения, приговорили к двум годам исправительных работ, сообщает KP.RU. Соответствующий вердикт вынес сочинский суд.

По информации издания, осужденная и ее супруг практиковали сыроедение и лечебное голодание. К подобному образу жизни они приучали и своего новорожденного ребенка. Малыша не кормили грудным молоком, оставляли на сутки без еды и обливали холодной водой. Эксперименты обернулись для ребенка пневмонией и истощением, он скончался в больнице.

Отец мальчика в настоящий момент находится в СИЗО. Расследование в отношении него продолжается.

Ранее сообщалось о жительнице Москвы, которая заморила голодом семилетнего ребенка. Мальчик был найден в квартире в состоянии сильнейшего истощения. Сотрудники органов опеки отметили, что в доме женщины было много мусора и никакой еды. По факту произошедшего организована проверка.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что женщина может страдать от психического расстройства. Известно, что у нее есть еще один несовершеннолетний ребенок. В отношении него мать лишили родительских прав.