На окраине Рязани заметили сбежавшего из частного дома тигра

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На окраине Рязани из частного дома сбежал тигр. Кадры с лежащим в кустах животным опубликовали очевидцы в соцсетях. Предположительно, снятый на видео хищник — это тигрица Матильда, которая уже 2,5 года проживает в доме местного жителя и содержится вне клетки, пишет «МК в Рязани».

В МЧС сообщили, что получили информацию о сбежавшем хищнике в рамках межведомственного взаимодействия. Кто должен ловить животное, пока непонятно, — сообщает издание.

Хищника заметили прохожие в 3-м Авиационном проезде. Ранее хозяин Матильды рассказывал, что к нему часто приходили из различных инстанций с проверкой документов на тигра и условий его содержания.

Тигр уже успел напасть на человека, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. Состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, мужчина был госпитализирован. Хищника планируют усыпить с помощью дротиков со снотворным, для этого вызвали сотрудников муниципальной Службы по контролю за безнадзорными животными.

Накануне на территорию детского дома в хабаровском селе Найхин вошел тигр с мертвой собакой в зубах. По предварительным данным, хищника видели уже в трех селах: он попал в объективы камер стадиона, на территории которого загрыз сторожевого пса.

В декабре 2022 года жители ЗАТО Фокино в Приморском крае столкнулись с прогуливающимся ночью тигром. Специалисты охотнадзора заявили, что хищник не представляет опасности для людей, ситуация была взята под контроль ведомства. Они отметили, что тигра отловят при возможности.