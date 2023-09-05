На Кубани младенец умер из-за таблеток с ядом от грызунов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодарском крае скончался 1,5-месячный ребенок, отравившийся парами ядовитых таблеток, которыми травил грызунов отец семейства, сообщили в региональном управлении Следственном комитета России. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава регионального ведомства взял его под личный контроль.

Трагедия произошла в минувшие выходные в станице Новолеушковской Павловского района. Вечером 2 сентября 28-летний глава семьи разбросал таблетки от грызунов в помещениях жилого дома. На следующий день члены семьи почувствовали недомогание, вызвали скорую помощь, ребенка госпитализировали. Однако 4 сентября малыш скончался.

В данное время прокуратура выясняет, насколько качественно в центральной районной больнице оказали медпомощь ребенку. Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, идет допрос родственников ребенка и медицинского персонала, назначены судебно-медицинские экспертизы, изъята медицинская документация.

Ранее сообщалось, что в Тульской области многодетная 21-летняя мать задушила своего двухмесячного ребенка. По данным следствия, она перекрыла дочери нос и рот ладонью, отчего та умерла на руках у матери.