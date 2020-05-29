На Камчатке обнаружили подпольные крабовые цеха

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Пограничники нашли сразу несколько нелегальных цехов по производству крабовой продукции на Камчатке. Ущерб от деятельности производств может превысить 18 млн рублей, сообщило пограничное управление ФСБ по восточному арктическому округу.

Цеха обнаружили во время рейда по берегам Авачинской бухты, в двух цеха находилось более трёх тысяч крабов разных видов. Кроме того, в течение недели пограничники нашли 62 ловушки на крабов, в которые попались более 4000 камчатских, волосатых крабов и крабов-стригунов, передаёт РИА Новости.

После осмотра и пересчёта жизнеспособные особи были выпущены в естественную среду обитания, ловушки и оборудование для изготовления крабовой продукции изъяты. Предотвращённый ущерб составил более 18 миллионов рублей, — уточнили в управлении.

В ПС напомнили, что граждане могут добывать не более 10 особей камчатского краба и 30 особей краба-стригуна в сутки в рамках любительского рыболовства.

Как писал NEWS.ru ранее, предприниматель Олег Кан, известный также как «крабовый король», заявил, что журналистка Ксения Собчак, купив долю в компаниях по добыче крабов, должна была привлечь внимание общественности к их продукту.