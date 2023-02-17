На горнолыжном курорте в Кемеровской области глухарь напал на туристов

Фото: Gerhard Kraus/Global Look Press

Глухарь

Воинственный глухарь нападает на туристов на горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области. Как сообщает «Комсомольская правда», «жертвами» злой птицы уже стали целая группа туристов и девушка-сноубордистка.

В первый раз глухарю удалось прогнать со своей территории пятерых мужчин в составе туристической группы. В следующий раз она атаковала сноубордистку: хлопая крыльями, птица кусала ее за руки, ноги и другие места. Девушке удалось схватить птицу за шею, но испугавшись, что нанесет обидчику серьезные травмы, пришлось его отпустить.

По мнению экспертов, такое происходит из-за того, что туристы вторгаются в места обитания диких птиц. А некоторые целенаправленно гоняются за ними.

Возможно, недалеко от этого места был ток. Это такое сборище глухарей, где они дерутся, делят самок. Птица защищает свой участок, — заявил государственный инспектор департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Петр Дурновцев.

Он также подчеркнул, что, несмотря на агрессивное поведение, глухарь не опасен для человека. Максимум на что он способен — клюнуть.

Ранее в Республике Тыва задержали двух местных жителей за охоту на краснокнижного манула. В машине у браконьеров обнаружили тушку разделанного животного. По факту случившегося проводится проверка.