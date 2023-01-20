В Туве задержали двух браконьеров за убийство краснокнижного манула

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Манул

В республике Тыва двух местных жителей задержали за охоту на редкого краснокнижного манула, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД. В машине у мужчин обнаружили разделанную тушу дикого животного. По факту случившегося проводится проверка.

Сотрудники полиции в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва остановили для проверки автомобиль, в котором находились двое человек. В ходе досмотра транспортного средства полицейскими в багажном отсеке был обнаружен рюкзак, внутри которого находилась туша дикого кота (манула), занесенного в Красную книгу Российской Федерации, — рассказал собеседник агентства.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что краснокнижный манул попал в проволочную ловушку в лесу в селе Дон-Терезин Барун-Хемчикского района Тувы, которое и установили обвиняемые. Туша животного изъята для проведения ветеринарной экспертизы.

В Минэкологии Новосибирской области ранее перечислили главных жертв браконьеров. Как рассказал и. о. министра природных ресурсов и экологии по региону Алексей Севастьянов, браконьеры предпочитают вести охоту на лосей и косуль. По его словам, в 2022 году охотники незаконно убили более 40 косуль, свыше 10 лосей и несколько «краснокнижных» животных.