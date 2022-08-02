На дороге в Челябинске нашли тело младенца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На обочине дороги по улице Краснознаменной в Челябинске местные жители обнаружили тело новорожденной девочки. Как сообщили в СК РФ по региону, инцидент произошел 2 августа.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Личность матери ребенка установили. Правоохранители выяснили, что это женщина 36-37 лет, ведущая асоциальный образ жизни. По предварительным данным, она родила девочку на днях и решила оставить ее прямо на улице.

Тело ребенка отправили на судебно-медицинское исследование. После установления причины смерти младенца будет принято процессуальное решение.

Как сообщил очевидец 74.ru, когда он проезжал мимо места ЧП, сначала он подумал, что оперативники фотографируют куклу, однако потом понял, что ошибся. Челябинец также уточнил, что на месте инцидента находились мужчина и женщина, которые, на вид, были сильно пьющими — являются ли они матерью и отцом ребенка, свидетель не уточнил.

Ранее в Воронежской области в лесу нашли сумку с младенцем. Мальчика также обнаружили местные жители на дороге. После этого они сразу же вызвали на место ЧП полицию и скорую помощь. Ребенка удалось спасти.