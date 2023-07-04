На Алтае аферисты заставили пенсионера устроить стрельбу в банке На Алтае аферисты выманили у пенсионера 2 млн рублей и заставили его устроить стрельбу в банке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Рубцовске Алтайского края телефонные мошенники сначала выманили у 72-летнего пенсионера 2 млн рублей, которые тому пришлось взять в кредит, а затем обвинили во всем сотрудников банка и посоветовали взволнованному мужчине силой вернуть деньги, сообщает KP.RU со ссылкой на источник. В результате пенсионер устроил стрельбу в отделении банка. В итоге он задержан за разбой.

Как пишет издание, аферисты все время были на связи с мужчиной и на каком-то этапе уточнили, есть ли у него пистолет, после чего посоветовали взять оружие и потребовать в банке 500 тысяч рублей. При этом мошенники заверили пенсионера, что за это ему ничего не грозит, так как в России якобы принят новый закон, позволяющий вершить самосуд над мошенниками.

В результате пожилой мужчина взял пневматический пистолет и пришел в банк, где потребовал от сотрудников полмиллиона, произведя два выстрела вверх.

В одной руке у него был телефон, а в другой — пистолет. До нападения и во время мошенники инструктировали пенсионера и говорили, как ему действовать. После двух выстрелов они сказали ему уходить, тот послушно вышел из банка и пошел к своей машине. Там его вскоре и задержали, — рассказал источник.

Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Мужчину доставили в полицию, возбуждено уголовное дело о разбое, максимальное наказание за который составляет до 10 лет лишения свободы. Также заведено и уголовное дело о мошенничестве, по которому задержанный проходит как потерпевший. Личности преступников и обстоятельства произошедшего выясняются.

В полиции напоминают, что сотрудники банков не запрашивают в телефонном разговоре информацию о счетах клиента. Если это происходит, следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в банк, чтобы убедиться, что с вашими средствами все в порядке. Также нельзя переводить деньги на «безопасные» счета неизвестных лиц и передавать данные о своих картах и счетах и персональную информацию третьим лицам.

Ранее пенсионер из Москвы стал жертвой телефонных мошенников, которые уговорили его перевести деньги в «фонд погибших от коры муравьиного дерева». Речь идет о биологически активной добавке, которую принимал в том числе и сам мужчина.