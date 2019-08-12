https://static.news.ru/photo/b7b8cf8e-bd38-11e9-9ad4-fa163e074e61_660.jpg Роберт Латыпов Фото: roblatypov/facebook.com

Уголовное дело в связи с «незаконной рубкой леса» завело ГУ МВД по Пермскому краю. Это произошло во время экспедиции правозащитного движения «Мемориал», волонтёры которого намеревались благоустроить памятник репрессированным полякам и литовцам в заброшенном посёлке Галяшор.

По словам главы пермского отделения «Мемориала» Роберта Латыпова, 10 августа к памятнику репрессированным прибыли сотрудники полиции, миграционной службы и министерства лесного хозяйства Пермского края, пишет « Новая газета ».

Они заявили, что мы незаконно рубим лес. Хотя никакого леса мы не рубили, только убрали сухостой и скосили траву на галяшорском кладбище, — пояснил Латыпов.

Представитель «Мемориала» добавил, что возле монумента было несколько пней от срубленных деревьев, но они «явно были вырублены давно, и сотрудник министерства лесного хозяйства это подтвердил». Но 11 августа полицейские вернулись и сообщили, что по факту вырубки леса возбуждено уголовное дело.

Фигурантов в деле, по слова Латыпова, пока нет.

Как сообщили в отделе МВД Кудымкарского района Пермского края, полицейские выявили незаконную рубку леса в 2,5 км от посёлка Велва-База, пишет издание 59.ru .

По признакам преступления, предусмотренного статьёй «Незаконная рубка лесных насаждений», возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Определить факт вырубки помогли сотрудники лесничества, — заявили в краевом ГУ МВД.

Члены «Мемориала» в ходе экспедиции «По рекам памяти» планировали 9 августа установить таблички памяти жертв политических репрессий в посёлке Велва-База и деревне Шарволь. Однако в администрации Кудымкарского района делать это правозащитникам запретили, глава муниципалитета Валерий Климов отказался комментировать ситуацию.

Как писал News.ru, в июле для установки мемориальной доски на доме № 4 по улице Победы в Петербурге, где жил Борис Стругацкий, власти потребовали справку, что он был писателем. Позднее депутат Борис Вишневский получил справку, подтверждающую членство фантаста в городском Союзе писателей.