МВД в Бурятии проиграло депутату в суде по делу о защите репутации

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Бурятское управление МВД не смогло отстоять свою репутацию в суде. Ведомство инициировало соответствующий иск к местному депутату Баиру Цыренову, но проиграло. Разбирательство касалось высказываний парламентария о жестоком разгоне силовиками акции протеста в сентябре 2019 года.

Истец подчёркивал, что считает, что озвученные Цыреновым сведения не только не соответствуют действительности («поставили на колени женщин, вытаскивали девушку за ноги»), но и порочат репутацию МВД по Бурятии.

Дело слушалось в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ. В итоге суд встал на сторону ответчика. Адвокат парламентария Сергей Фёдоров отметил, что судья «не только полностью выслушал наши законные и обоснованные возражения, но и принял взвешенное, мудрое решение, основываясь на законе и своём внутреннем убеждении», пишет «МК в Бурятии».

Насколько я понял представителя МВД, они будут готовить жалобу. Но уверен, что решение Железнодорожного районного суда устоится в апелляционной инстанции, — добавил юрист.

Стихийная акция протеста в Улан‑Удэ началась 9 сентября, на следующий день после выборов мэра. Поддержанный «Единой Россией» Игорь Шутенков одержал победу с результатом в 52%. Несколько сотен протестующих потребовали переизбрать мэра города, а также освободить двух арестованных сторонников якутского шамана Александра Габышева. Позднее к митингующим присоединились сенатор от Иркутской области и проигравший кандидат в мэры Улан-Удэ от КПРФ Вячеслав Мархаев, а также депутат Баир Цыренов.

11 и 12 сентября протесты продолжились. Так, в ночь на 12 сентября между полицией и участниками акции произошли столкновения с применением слезоточивого газа. Глава Бурятии Алексей Цыденов тогда остался доволен действиями силовиков, разогнавших митинг, назвав их «сдержанными и профессиональными», писал NEWS.ru.