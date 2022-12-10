МВД ЛНР: подразделения ВСУ на 80% укомплектованы вооружением НАТО

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Подразделения войск Украины на 80% укомплектованы западными вооружениями, рассказал ТАСС помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. По его словам, из оружия у ВСУ «ничего украинского не осталось», кроме автоматов Калашникова и других видов стрелкового оружия советского образца, а все остальное произведено в странах НАТО. Альянс отвергает возможность решения конфликта путем переговоров и заявляет о необходимости продолжения военной поддержки Украины.

Западным вооружением они укомплектовали практически на 80%, украинского ничего не осталось, советского. 20% — это стрелковое оружие, которое осталось у них еще советского образца, российского образца, то есть автоматы Калашникова, РПГ-7 уже в небольших количествах, а все остальное натовского производства, — сказал Киселев.

Американский военный аналитик Питер Сучиу ранее заявил, что большое количество оружия, поставляемого США на Украину, попадает на черный рынок. Эксперт предрек, что после окончания конфликта его последствия еще много лет будут преследовать страны Запада, поскольку проблема незаконной торговли оружием станет еще острее, считает Сучиу.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Запад превратил Украину в свою колонию и использует украинский народ как пушечное мясо в качестве тарана против России. Глава государства подчеркнул, что продолжая поставлять Киеву оружие и отправляя иностранных наемников, Запад толкает Украину на самоубийственный путь.