Мужчина зарезал прохожего в парке Екатеринбурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Екатеринбурге мужчина зарезал посетителя парка, злоумышленник также пытался напасть и на других прохожих. Инцидент произошёл вечером 12 июня в парке на улице Колмогорова. Преступник скрылся. В настоящее время правоохранители проводят проверку, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на региональный СУ СКР.

Следственным отделом по Железнодорожному району по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство». Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства случившегося, — рассказали в ведомстве.

Очевидцы рассказали, что нападавший был одет в темную куртку или спортивную кофту. Злоумышленника описали как 40-летнего мужчину среднего телосложения. Свидетели добавили, что преступник держал в руке нож с красной рукояткой.

Ранее в подмосковном городе Дзержинске 46-летний гражданин Турции Сав Джемал в ходе конфликта нанес семь ударов ножом в грудь 37-летнему Сергею Корнилаеву. В драку быстро вмешались прохожие, но спасти пострадавшего не удалось. Позже он скончался в больнице от потери крови.