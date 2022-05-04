В Подмосковье мужчину зарезали на глазах у прохожих В подмосковном Дзержинске мужчине нанесли семь ударов ножом в грудь

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном городе Дзержинске 46-летний гражданин Турции Сав Джемал в ходе конфликта нанёс семь ударов ножом в грудь 37-летнему Сергею Корнилаеву, сообщает «112». В драку быстро вмешались прохожие, но спасти пострадавшего не удалось. Позже он скончался в больнице от потери крови.

Отмечается, что нападавший с места преступления неспешно удалился. Он объявлен в розыск.

Ранее в подмосковном городе Одинцово пенсионер застрелил спасателя, пока тот вместе с полицейскими вскрывал дверь в его квартиру. При этом стрелок продолжил вести огонь после убийства. Ранее соседи жаловались на неадекватное поведение мужчины.

Ещё одно ЧП произошло в городе Балашихе Московской области, где неизвестный выстрелил из ружья в охранника одного из торговых центров. От полученных травм мужчина скончался.