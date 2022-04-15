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Происшествия

В Подмосковье пенсионер застрелил спасателя во время вскрытия квартиры

17:13, 17 апреля 2022
В Подмосковье пенсионер застрелил спасателя во время вскрытия квартиры Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В подмосковном городе Одинцово пенсионер застрелил спасателя во время того, как полицейские вскрывали дверь в его квартиру. Как сообщает ТАСС, стрелок продолжил вести огонь после убийства. Ранее соседи жаловались на неадекватное поведение мужчины. По последним данным, стрелка удалось задержать.

Мужчина выстрелил в спасателя, когда тот проводил работы по вскрытию двери в квартиру в Одинцове. Пострадавший умер, — сказано в сообщении.

В Telegram-канале 112 рассказали о том, что пенсионер живет один, его жена умерла много лет назад.

Ранее сообщалось, что в городе Балашихе Московской области неизвестный выстрелил из ружья в охранника одного из торговых центров. От полученных травм мужчина скончался, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Подозреваемого удалось задержать позднее. Им оказался 43-летний мужчина. В ближайшее время задержанного передадут следственным органам. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

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