В Подмосковье пенсионер застрелил спасателя во время вскрытия квартиры

В подмосковном городе Одинцово пенсионер застрелил спасателя во время того, как полицейские вскрывали дверь в его квартиру. Как сообщает ТАСС, стрелок продолжил вести огонь после убийства. Ранее соседи жаловались на неадекватное поведение мужчины. По последним данным, стрелка удалось задержать.

Мужчина выстрелил в спасателя, когда тот проводил работы по вскрытию двери в квартиру в Одинцове. Пострадавший умер, — сказано в сообщении.

В Telegram-канале 112 рассказали о том, что пенсионер живет один, его жена умерла много лет назад.

Ранее сообщалось, что в городе Балашихе Московской области неизвестный выстрелил из ружья в охранника одного из торговых центров. От полученных травм мужчина скончался, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Подозреваемого удалось задержать позднее. Им оказался 43-летний мужчина. В ближайшее время задержанного передадут следственным органам. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.