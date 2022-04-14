Человек погиб в пожаре из-за взрыва электросамоката в Новой Москве

В Новой Москве вечером 14 апреля в жилом доме на Нововатутинском проспекте взорвался электросамокат, который находился на подзарядке в одной из квартир. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по столице, это спровоцировало пожар, в котором погиб один человек и ещё пять пострадали.

Сообщение о возгорании в квартире на 17 этаже дома № 13 по Нововатутинскому проспекту поступило на дежурный пульт в 18:52 накануне. Прибывшие на место происшествия спасатели вызволили из огня пятерых человек, ещё одного жильца многоэтажки спастись не удалось. За час пламя успело расползтись на 25 «квадратов», в 21:01 пожар был полностью потушен.

Происходило загорание на 17 этаже жилого дома. В результате пожара 5 человек обратились к медикам и после осмотра от госпитализации отказались. К сожалению 1 человек погиб, — пояснили в МЧС.

По данным Мосленты, причиной пожара стал взрыв электросамоката, который в тот момент находился на зарядке.

Ранее в Москве произошёл пожар в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН на Литовском бульваре. Из здания были эвакуированы 12 человек, в числе которых трое лежачих пациентов. Одной из предположительных причин пожара мог стать вспыхнувший из-за короткого замыкания чайник.