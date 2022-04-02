В Москве произошёл пожар в Центральной клинической больнице РАН

В Москве произошёл пожар в одном из корпусов Центральной клинической больницы РАН на Литовском бульваре. В настоящее время открытое горение ликвидировано, эвакуированы 12 человек, в числе которых трое лежачих пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в одном из помещений на пятом этаже здания. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, ему был присвоен второй (повышенный) номер сложности. На этаже наблюдалось сильное задымление. По словам собеседника агентства, информация о пострадавших не поступала.

Он также отметил , что системы оповещения и сигнализации в корпусе больницы сработали в штатном режиме в момент пожара

Ранее сообщалось, что в центре Москвы, на Смоленском бульваре загорелся шестиэтажный жилой дом, построенный в 1935 году. Огонь вспыхнул в одной из квартир. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. В огне погибли два человека.