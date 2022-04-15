В Балашихе охранника ТЦ застрелили из ружья

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Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием двух автобусов на трассе в Новоусманском районе Воронежской области. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкшем по неосторожности гибель двух и более лиц. Инцидент произошёл 16 апреля. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford...