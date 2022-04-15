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Происшествия

В Балашихе охранника ТЦ застрелили из ружья

11:05, 17 апреля 2022
В Балашихе охранника ТЦ застрелили из ружья Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Московской области в Балашихе неизвестный выстрелил из ружья в охранника в одном из ТЦ города. От полученных травм мужчина скончался, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В ночное время неизвестный мужчина проник в помещение торгового центра и из предмета, похожего на ружье,  выстрелил в охранника, после чего с места происшествия скрылся. От полученного ранения мужчина скончался, сказано в сообщении.

После нападения преступник скрылся. Подозреваемого удалось задержать позднее. Им оказался 43-летний мужчина.

В ближайшее время задержанного передадут следственным органам. в настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее 19-девушка пришла в детский сад и открыла огонь из ружья. Впоследствии стало известно, что перед тем как устроить стрельбу в детском саду, девушка застрелила своего отца. Девушку арестовали до 27 мая.

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