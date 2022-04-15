В Балашихе охранника ТЦ застрелили из ружья

В Московской области в Балашихе неизвестный выстрелил из ружья в охранника в одном из ТЦ города. От полученных травм мужчина скончался, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В ночное время неизвестный мужчина проник в помещение торгового центра и из предмета, похожего на ружье, выстрелил в охранника, после чего с места происшествия скрылся. От полученного ранения мужчина скончался, — сказано в сообщении.
После нападения преступник скрылся. Подозреваемого удалось задержать позднее. Им оказался 43-летний мужчина.
В ближайшее время задержанного передадут следственным органам. в настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.
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