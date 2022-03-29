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Открывшую стрельбу в детсаду Красноярска девушку арестовали до 27 мая

Красноярский краевой суд арестовал до 27 мая девушку, стрелявшую в детском саду
06:31, 30 марта 2022
Открывшую стрельбу в детсаду Красноярска девушку арестовали до 27 мая Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press
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Девушку, открывшую стрельбу в детском саду Красноярска и перед этим, предположительно, убившую своего отца, арестовали до 27 мая. Такое решение вынес Красноярский краевой суд.

Железнодорожный райсуд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27.05.22 включительно, — говорится в сообщении суда.

По данным регионального главка СУ, 19-девушка 28 марта пришла в детский сад и открыла огонь из ружья. Она выстрелила в стену. В результате происшествия никто не пострадал. Стрелявшую задержал сотрудник дошкольного учреждения, после этого девушку доставили в отделение полиции. Сообщалось, что до этого девушка пыталась устроиться в этот детсад на работу в коррекционной группе, но ей отказали.

Впоследствии стало известно, что перед тем как устроить стрельбу в детском саду, девушка застрелила своего отца. Она также полностью изменила имя, фамилию и отчество и получила оружие на своё новое имя.

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