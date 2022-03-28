В Красноярске девушка пронесла ружьё в детский сад и выстрелила в стену

В Красноярске 20-летняя девушка 28 марта пришла в детский сад и открыла огонь из ружья, сообщил в Telegram-канале начальник регионального управления МВД Геннадий Березин. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал, девушку задержал сотрудник дошкольного учреждения.

Находясь внутри помещения, неизвестная произвела один выстрел из принесённого ружья в направлении стены. Заметив произошедшее, один из работников данной организации сумел задержать правонарушительницу и удерживал её до приезда сотрудников Росгвардии. Пострадавших нет, — сказал Березин.

О мотивах в ведомстве не сообщили.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Задержанную девушку доставили в территориальный отдел полиции. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В марте в подмосковном Домодедово задержали предпринимателя, который устроил стрельбу из квартиры. 53-летний Юрий Жорин сначала разгромил топором подъезд, затем попытался задушить консьержку. После этого он заперся в квартире и открыл огонь из оружия. Спустя два часа переговоров стрелка задержал спецназ Росгвардии, при этом нападавший получил ранение в плечо.