Мужчина убил дочь и покончил с собой в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель города Пушкин в Московской области застрелил четырехлетнюю дочь, сообщает Teleram-канал РЕН ТВ. По информации канала, после убийства ребенка мужчина покончил с собой.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области убили 11-летнюю девочку. Она пропала вечером 9 июля, ее тело обнаружили спустя двое суток в лесу с множеством ножевых ранений. Семья школьницы подозревала в убийстве отца ее подруги, с которым она отправилась на прогулку в день исчезновения. Во время поисков девочки в реке Сим нашли ее рюкзак, прибитый к берегу.

Позже стало известно, что предполагаемый убийца девочки участвовал в ее поисках. Задержанным оказался отец подруги погибшей, он признал вину и показал место, где спрятал тело.

До этого поисковики нашли тело полуторагодовалой девочки из Иркутска, которую разыскивали около месяца. 9 июня она вместе с родителями и их друзьями отдыхала на берегу реки Ушаковки. Родители не заметили, как ребенок внезапно исчез из виду. Сначала взрослые принялись искать девочку самостоятельно, но через десять минут решили обратиться в полицию и экстренные службы. По итогам поисков труп обнаружили в Ушаковке недалеко от моста в районе торгового центра «Флагман» на улице Братской.