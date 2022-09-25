В Пулково умер пассажир после посадки в самолет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

24 сентября в Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково умер пассажир после посадки в самолет авиакомпании «Икар», передает Telegram-канал AVIAINCIDENT. Мужчине стало плохо после закрытия дверей лайнера, он потерял сознание, реанимировать его не удалось. Из-за случившегося вылет был отложен на несколько часов.

По завершении посадки пассажиров на борт ВС, после закрытия дверей один из пассажиров потерял сознание. Прибывшие работники скорой помощи начали реанимационные мероприятия, но спасти пассажира не удалось. Он скончался на борту ВС, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что командир лайнера Boeing, выполнявшего рейс из Новокузнецка в Санкт-Петербург, скончался на борту в аэропорту Омска до приезда скорой помощи. Решение о вынужденной посадке принял второй пилот.

В сентябре сайт Пулково взломали хакеры. Они разместили на портале запрещенную Роскомнадзором информацию. Объявление висело на сайте не более десяти минут, после чего сотрудники службы техподдержки получили доступ к порталу.