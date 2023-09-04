В Белгородской области мужчина подорвался на гранате. По информации Telegram-канала SHOT, он сам привел снаряд в действие во дворе своего дома.
Инцидент произошел сегодня ночью в поселке Комсомольский. SHOT пишет, что 38-летний местный житель был сильно пьян, когда взял в руки РГД-5. В результате детонации он получил множественные осколочные ранения лица, рук, ног и контузию головного мозга, из-за чего был госпитализирован.
Сейчас правоохранительные органы выясняют, откуда у белгородца граната. Мужчина находится в больнице под наблюдением медиков.
Ранее трое строителей стали жертвами подрыва на неопознанном взрывном устройстве вблизи школы №5, расположенной в районе Крытого рынка в центре Донецка. Еще трое получили ранения.
Тем временем в центре Донецка, рядом с лицеем № 5 на Школьном бульваре, произошел другой взрыв, в результате которого погибли три человека. Несколько пострадавших были госпитализированы сразу после происшествия.