Мужчина подорвался на гранате в Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгородской области мужчина подорвался на гранате. По информации Telegram-канала SHOT, он сам привел снаряд в действие во дворе своего дома.

Инцидент произошел сегодня ночью в поселке Комсомольский. SHOT пишет, что 38-летний местный житель был сильно пьян, когда взял в руки РГД-5. В результате детонации он получил множественные осколочные ранения лица, рук, ног и контузию головного мозга, из-за чего был госпитализирован.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, откуда у белгородца граната. Мужчина находится в больнице под наблюдением медиков.

Ранее трое строителей стали жертвами подрыва на неопознанном взрывном устройстве вблизи школы №5, расположенной в районе Крытого рынка в центре Донецка. Еще трое получили ранения.

Тем временем в центре Донецка, рядом с лицеем № 5 на Школьном бульваре, произошел другой взрыв, в результате которого погибли три человека. Несколько пострадавших были госпитализированы сразу после происшествия.