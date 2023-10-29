Мужчина наткнулся на обломки беспилотника ВСУ под Тулой SHOT: обломки украинского БПЛА обнаружили в Тульской области

Фото: t.me/megubernator_46

Обломки украинского беспилотника нашли в Тульской области, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации журналистов, на них наткнулся работник охотничьего хозяйства при объезде территории. Министерство обороны РФ информацию не комментировало.



Как пишет канал, мужчина обнаружил фрагменты летательного аппарата ВСУ самолетного типа в районе села Мещерино. Отмечается, что обломки были разбросаны на площади 100 квадратных метров, среди них проводки, кусок хвоста БПЛА и крыльев.



Обломки забрали на экспертизу, пишет канал. Никто, по его данным, не пострадал, разрушений в районе нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. По данным военного ведомства, беспилотники сбили в небе над Донецкой и Луганской народными республиками, а также в Запорожской области. В общей сложности с начала проведения специальной военной операции на Украине российские силы ликвидировали 8392 украинских БПЛА.

До этого беспилотник ВСУ атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Летательный аппарат повредил установку совместной переработки газа и газоконденсата, после чего на территории НПЗ возник пожар. Возгорание ликвидировали сотрудники предприятия.