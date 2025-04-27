Мужчина набросился на школьников и отобрал их дорогие самокаты В Ленобласти мужчина избил школьников и украл их самокаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На аллее Евгения Шварца вблизи Мурино неизвестный мужчина напал на пятиклассников, отдыхающих на улице, и похитил их самокаты, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Пострадавший школьник получил травму руки.

По данным источника, мужчина сначала громко ругал детей, а затем начал размахивать «тяжелыми предметами». Один из друзей сначала получил сильный удар по руке, а потом, испугавшись, двое детей убежали, бросив свои самокаты стоимостью около 10 тысяч рублей каждый.

Когда школьники вернулись за своим имуществом, ни самокатов, ни нападавшего уже не было. Узнавшие об инциденте родители сразу обратились в полицию. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мама ученика московской школы рассказала о системных проблемах с дисциплиной, связанных с отсутствием видеонаблюдения в ключевых зонах. По ее словам, в туалетах и раздевалках, где нет камер, подростки-мигранты регулярно устраивают беспорядки: воруют, блокируют доступ в санузлы и создают небезопасную обстановку.

Женщина также обвинила преподавателей в использовании ненормативной лексики и унижении учащихся. Проблемы усугубляются переполненностью школы — в параллелях обучается до 17 классов, при этом администрация, по ее мнению, не справляется с контролем над старшеклассниками.