Стало известно о беспределе в столичной школе, где подростки избили ученика NEWS.ru: дети устраивают беспредел в школе в Москве, где ученики избили мальчика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В московской школе, где подростки-мигранты избили восьмиклассника, дети регулярно устраивают беспредел из-за отсутствия камер, заявила NEWS.ru мать одного из учеников. По ее словам, школьники воруют, а преподаватели ругаются матом и унижают других детей.

Там нет камер в туалетах и раздевалках. Соответственно, в раздевалках иногда воруют, но это тоже не так страшно. Дети, допустим, не могут зайти в туалеты, потому что там происходит какой-то ужас. Там у них такая тусовка, там нет камер, они сидят на полу, то есть в туалет не зайти. Я слышала, что учителя могут ругаться матом, унижать детей, — сказала женщина.

Она добавила, что у школы несколько больших корпусов, в параллелях учатся дети из 15–17 классов. По словам женщины, руководство школы не справляется с большим количеством учеников. При этом, как отметила мать ребенка, проблемы наблюдаются только со старшими классами.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что подростков-мигрантов, которые избили восьмиклассника в столичной школе, нужно депортировать из России. По его словам, школьников также следует лишить гражданства, если они успели его получить.

До этого стало известно, что Министерство внутренних дел России и региональные департаменты образования будут обмениваться данными о несовершеннолетних иностранных гражданах. Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.